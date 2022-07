Ha coinvolto tre vetture un incidente che si è verificato stamani, intorno alle 10, sulla strada statale 16 bis in direzione sud, nei pressi del viadotto che sormonta via Croazia. Sul posto Polizia locale, 118 e mezzi del soccorso stradale per la rimozione dei veicoli incidentati. I feriti non sarebbero gravi. Il sinistro ha determinato code e disagi per la circolazione.

