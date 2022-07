Siccità, in Puglia a rischio ostriche nella laguna di Varano

La siccità e l'assenza di piogge, con la mancanza di acqua dolce per garantire il ricambio idrico e l'aumento della salinità lungo la costa pugliese, soffoca le ostriche della Laguna di Varano che stentano a crescere e le cozze del golfo di Taranto, stressate dalle temperature del mare più alte rispetto agli anni precedenti. E' quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti Puglia sugli effetti della ondata di caldo e siccità che sta colpendo la Puglia, con l'innalzamento delle temperature dell'acqua di mare fino a circa 1,5 gradi in più a causa dell'assenza di acqua dolce che stempera la salinità, causando perdite alle produzioni.

Nella Laguna Varano la salinità eccessiva sta inibendo la fotosintesi ed il metabolismo delle ostriche che dovrebbero essere raccolte in questo momento, spiega Coldiretti Impresa Pesca Puglia, ma con il nutrimento che scarseggia non crescono a sufficienza per essere colte. Con il cambiamento della distribuzione nella pioggia dal punto di vista geografico e temporale e la mancata gestione ottimale delle zone di coltivazione dei mitili, si sta mettendo a rischio un intero settore . La Puglia, tra l'altro, ha il triste primato nazionale di essere la regione d'Italia dove piove meno con 641,5 millimetri annui medi e impatti gravi sull'agricoltura causati dalla siccità che distrugge le coltivazioni e favorisce i roghi e rappresenta la calamità più rilevante per i campi.

