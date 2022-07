Covid: a Bari dirigenti Asl suonano rock per ringraziare gli operatori

Un ringraziamento in musica per tutti gli operatori della Asl impegnati nella emergenza Covid. In occasione del Medimex 2022, l'International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds, il direttore generale della Asl di Bari, Antonio Sanguedolce, e il direttore sanitario, Danny Sivo, appassionati di rock, torneranno a suonare con la loro band 'Sound of Garage' per omaggiare tutti gli operatori Asl che con dedizione e professionalità hanno lavorato in prima linea in pandemia.

"Ringrazio l'organizzazione del Medimex per averci dato la possibilità di convertire la nostra passione per la musica in un ringraziamento pubblico nei confronti di tutti i lavoratori del servizio sanitario che, ognuno nel proprio ambito di competenza, si sono dedicati a proteggere e ad aiutare la comunità dal Covid ", spiega Sanguedolce in una nota.

I Sound of Garage si esibiranno il 15 luglio a Bari, a Torre Quetta, come già successo nel 2020 quando la band fu selezionata dal Ministero della salute e della cultura per la giornata nazionale della musica dedicata agli operatori sanitari. Ci sarà anche Felice Spaccavento, rianimatore della Asl, alle tastiere

