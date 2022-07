Cerignola, commando assalta portavalori alla posta centrale: terrore fra i presenti

Questa mattina un gruppo a volto scoperto ed armato composto da 5 o 6 persone a volto coperto hanno assaltato un furgone portavalori dell’ufficio centrale delle Poste di Cerignola che si trova in via Duomo. L'assalto non sembra essere andato a buon fine visto che le guardie giurate avevano già consegnato alle poste primi plichi contenenti i contanti. Il terzo vigilante che era a bordo del blindato è riuscito a bloccare le porte del mezzo così come hanno fatto contemporaneamente i dipendenti dell’ufficio postale bloccando le porte d’ingresso.

A quel punto i malviventi sono stati costretti a fuggire via senza portar via denaro. I malviventi erano arrivati a bordo di due auto di grossa cilindrata. Hanno circondato il blindato. A quel punto hanno atteso che due dei tre vigilanti tornassero al portavalori per prendere altri sacchi contenenti denaro.

© Riproduzione riservata