Taranto, sparatoria in spiaggia. Esplosi sei colpi di pistola: nessun ferito, due persone fermate

La Polizia ha fermato questa sera due persone, a Taranto che riterrebbe coinvolte nella sparatoria avvenuta nel tardo pomeriggio nelle adiacenze della spiaggia di Tramontone, vicino ad un chiosco. Sono stati esplosi sei colpi, a causa di una lite tra due gruppi, ma non ci sono stati feriti, solo tanto spavento e fuggi fuggi generale tra i bagnanti, tra cui molte famiglie con bambini. Secondo quanto emerso, un’auto che era stata segnalata subito dopo la sparatoria, non si è fermata all’alt degli agenti.

E’ nato così un lungo inseguimento che si è concluso in via D’Alò Alfieri, nella semiperiferia della città, dove la vettura è stata bloccata dai poliziotti. A bordo vi erano due persone, che sono state fermate per accertamenti, e la carrozzeria dell’auto presentava alcuni fori che si presume siano di arma da fuoco.

