Non si avevano notizie di lui da giorni: 60 trovato morto ad Andria

Il corpo di un uomo dell'apparente età di 60 anni è stato ritrovato senza vita ieri ad Andria, in un sottano in via Pier della Francesca. Viveva solo e di lui non si avevano notizie da giorni.

Alcuni residenti, notando che la sua auto da più di una settimana non era mai stata spostata, hanno dato l'allarme: quando i vigili del fuoco sono penetrati nell'appartamento per favorire l'accesso del 118, i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo, per cause tuttora da accertare, avvenuto almeno da due giorni. Sul posto anche la polizia locale.

