Gargano ancora a fuoco: due Canadair in azione, già 40 ettari in fumo

Incendi sul Gargano anche complici le condizioni del tempo con alte temperature e il vento caldo che accompagna le fiamme nel distruggere intere area di vegetazione mediterranea. Un rogo di vaste proporzioni ha colpito un’area di 30 ettari tra San Marco in Lamis e Rignano Garganico.

Le fiamme hanno divorato soprattutto macchia mediterranea e, in misura minore, alberi. Sul posto hanno operato due canadair, che hanno effettuato numerosi lanci d’acqua. A terra, sono intervenuti i vigli del fuoco, i volontari della protezione civile e gli operai dell’Arif. Fiamme anche tra San Marco in Lamis e San Nicandro Garganico, in località Boscorosso anche in questo caso gran lavoro dei volontari per spegnere le fiamme che fino ad ora hanno devastato circa 10 ettari.

