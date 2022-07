Coronavirus in Puglia, quasi 7mila nuovi casi e 6 morti

Oggi in Puglia sono stati registrati 21.875 test Covid-19 e 6.968 nuovi casi: 2.170 in provincia di Bari, 619 nella provincia di Barletta, Andria, Trani e 696 in quella di Brindisi, 892 in provincia di Foggia, 1.531 in provincia di Lecce, 897 in provincia di Taranto nonchè 143 residenti fuori regione e 20 di provincia in via di definizione.

Inoltre sono stati registrati 6 decessi. Attualmente sono 50.666 le persone positive, 338 sono ricoverate in area non critica e 14 in terapia intensiva. Complessivamente dall’inizio dell’emergenza i casi totali sono 1.219.225 fronte di 11.428.772 test eseguiti, 1.157.925 sono le persone guarite e 8.634 quelle decedute

© Riproduzione riservata