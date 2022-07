Xylella, 13 ulivi infetti in una stazione di servizio di Monopoli

Tredici ulivi infetti da Xylella fastidiosa sono stati rilevati in una stazione di servizio tra Monopoli e Fasano. Lo rende noto Coldiretti Puglia, sulla base dell'aggiornamento di InfoXylella. Nel piano anti xylella 2022 sono contemplati nuovi metodi di sorveglianza, come la task force cinofila, col supporto scientifico dei ricercatori dell'Ipsp del Cnr e con il supporto logistico e organizzativo di Unaprol e Coldiretti che continueranno a collaborare con Enci per le attività di addestramento dei cani che effettueranno nell'anno 15 controlli equamente suddivisi tra vivai e lotti di piante importate da paesi terzi.

L'urgenza è salvare da nuovi contagi la Piana degli Ulivi Monumentali che ha già perso un terzo degli ulivi di inestimabile valore preservati nel tempo ed arginare in Puglia la diffusione della xylella fastidiosa - ceppo pauca, quello pugliese - che secondo lo studio della rivista americana Pnas (atti della accademia nazionale delle scienze degli Stati Uniti d'America) potrà causare, se non viene fermata, un impatto economico negativo in Europa d in Italia fino a 20 miliardi, conclude Coldiretti Puglia. Il contagio della Xyella ha già provocato oltre 21 milioni di piante infette una strage di ulivi - conclude Coldiretti Puglia - lasciando un panorama spettrale, con oltre 8mila chilometri quadrati di territorio colpito dalla fitopatologia, pari al 40% del territorio regionale.

