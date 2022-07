Trani, ignoti col passamontagna provano a rubare un'auto ma i carabinieri li mettono in fuga

Momenti di paura ieri sera in piazza Marinai d'Italia, davanti alla baia di Colonna, a Trani quando alcuni individui non identificati, poiché indossavano il passamontagna erano intenti a rubare un'auto fra la gente.

La banda non solo procedeva nel reato, ma minacciava i cittadini lì presenti, invitandoli a non interferire nel loro «lavoro» e ordinando loro ad allontanarsi, altrimenti ci sarebbero stati pesanti conseguenze nei loro confronti.

Qualcuno, però, è riuscito segretamente a chiamare i Carabinieri, giunti sul posto mentre i delinquenti erano ancora lì: ne è nato un inseguimento sul lungomare ed altre vie cittadine, di cui allo stato non si conosce l'esito.

