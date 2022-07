Paura a Brindisi, centauro impatta contro mezzo pesante: trasferito d'urgenza in ospedale

È stato trasferito d'urgenza al Perrino di Brindisi un motociclistica dopo un incidente avvenuto sulla provinciale Ostuni-Villanova, all'altezza della nuova rotatoria. L'uomo è ora sottoposto ad una serie di accertamenti da parte dei sanitari per valutare l'entità dei traumi. L'impatto tra la moto ed un mezzo pesante è avvenuto nei pressi del cavalcavia del Foro Boario. Il mezzo pesante aveva imboccato il nuovo rondò, in direzione Ostuni. Sul posto per gli accertamenti la polizia locale della Città Bianca.

© Riproduzione riservata