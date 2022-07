Lecce: sequestro di 400 kg di gamberi rosa, multa da 25mila euro

Maxi-sequestro di pesce per 25.000 euro in provincia di Lecce. Oltre 400 chilogrammi di gamberi rosa di dimensioni inferiori a quelle previste da legge sono stati intercettati dalla Guardia Costiera di Otranto. Gli esemplari non avevano raggiunto lo stadio adulto e, pertanto, non potevano essere né pescati né commercializzati. Una volta accertato l'illecito nel corso di un'ispezione a bordo di un peschereccio, i militari hanno proceduto al sequestro del prodotto, poi devoluto in beneficenza, e al sequestro dell'attrezzo da pesca impiegato. La multa comminata è pari a 25.000 euro.

