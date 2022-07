È stato trasportato in codice rosso in ospedale a Lecce l'uomo di 92 anni che a Surbo (Lecce) è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto in via Cirillo. L'anziano era a piedi quando, per cause da stabilire, è rimasto incastrato tra la ruota anteriore destra della macchina e il marciapiede. Sono stati i vigili del fuoco a liberarlo usando il kit pneumatico di sollevamento che ha permesso di soccorrere il 92enne.

