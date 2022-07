Influenza, vaccini over 65: Puglia 61%, sotto media nazionale

"Dopo l'inizio della pandemia Covid-19 è migliorata la copertura vaccinale contro l'influenza tra gli over 65 in Italia ed è migliorata anche nella Regione Puglia, restando però a livelli più bassi rispetto alla media nazionale e fermandosi al 61% a fronte del 65%. Comunque molto sotto il 75% raccomandato". A spiegarlo è Sabrina Nardi, consigliere di SaluteEquità, intervenuta a "Vaccinare è proteggere" l'incontro virtuale realizzato nell'ambito del progetto di prevenzione per le persone anziane promosso da Sanofi, che ha fatto oggi tappa in Sicilia, Campania e Puglia. In particolare, in base a una rielaborazione dei dati del ministro della Salute realizzata da SalutEquità, in Puglia, il tasso di popolazione anziana vaccinata era il 51,4% nel 2019-2020, salito a 61,1% nell'inverno 2020-2021, con una crescita del 9,7%. Più bassa quindi della media nazionale, che vedeva una copertura del 54,6% nel 2019-2020, salito al 65,3% nell'inverno 2020-2021, con una crescita del 10,7%. Il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale è scaduto ed è fermo al 2019. La versione più recente è stata approvata in Conferenza stato-regioni nel 2017 e prevede il raggiungimento del 75% di anziani vaccinati contro l'influenza. Questo è anche l'obiettivo indicato anche dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), perché ha precisato Nardi, "l'influenza è una malattia respiratoria apparentemente innocua ma può pero' avere conseguenze gravi nelle persone anziane, portando complicanze, ricoveri e decessi". L'esitazione vaccinale, ha concluso, "dipende una serie di fattori su cui bisogna agire" e che includono "problemi di fiducia ma anche noncuranza, mancata percezione del rischio o del valore dei vaccini, difficoltà di accesso. In più negli anziani ci sono ulteriori fattori ostacolanti, come la presenza di più malattie concomitanti".

