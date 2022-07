Francavilla Fontana, scontro frontale tra 2 auto: muore un anziano

Un anziano è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 1 luglio 2022, sulla provinciale che da Francavilla Fontana conduce a Villa Castelli. E' accaduto alle 17:15. Sul posto, i carabinieri di Francavilla Fontana, la polizia locale di Villa Castelli, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Stando alle prime informazioni, si è trattato di un incidente frontale tra due autovetture: una Alfa Giulietta e una Toyota Yaris. La Yaris era condotta da un anziano di 87 anni, la Giulietta da un 33enne. Il primo ha avuto la peggio in seguito all'impatto. Il 33enne ha riportato qualche lesione. L'incidente mortale è avvenuto al confine tra i due comuni, in un tratto rettilineo. L'intervento dei vigili del fuoco è valso al soccorso della vittima insieme al personale del 118 e alla messa in sicurezza delle autovetture coinvolte, bonificando l'impianto elettrico e l'impianto di carburante, permettendo così di rimuovere il mezzo causa rischio incendio e/o esplosione.

