Covid Puglia, la curva risale rapidamente: dall'8% all'11%: oggi 6576 nuovi casi

Sta risalendo rapidamente la curva dei ricoveri Covid in Puglia: secondo il monitoraggio dell'Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nei reparti di Medicina nell'ultima settimana si è passati dall'8 all'11% di occupazione dei posti letto, sopra la media nazionale; mentre nelle Intensive dopo aver toccato l'1% di occupazione adesso la curva e' ritornata al 3%.

Oggi in Puglia sono stati registrati 20.829 test per l'infezione da Covid-19 e 6.576 nuovi casi: 1.993 in provincia di Bari, 568 nella provincia di Barletta, Andria, Trani e 607 in quella di Brindisi, 848 in provincia di Foggia, 1.635 in provincia di Lecce, 793 in provincia di Taranto nonche' 106 residenti fuori regione e 26 di provincia in via di definizione. Inoltre sono stati registrati 6 decessi. Attualmente sono 48.737 le persone positive, 321 sono ricoverate in area non critica e 14 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 1.212.257 fronte di 11.206.897 test eseguiti, 1.154.892 sono le persone guarite e 8.628 quelle decedute.

