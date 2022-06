Perde controllo moto e cade, 22enne morto nel Barese. Grave il passeggero di 19 anni

Un 22enne di Turi in sella ad una moto è morto questa mattina, intorno alle 4, in seguito ad un incidente in via San Francesco a Rutigliano, nel Barese. Secondo gli accertamenti dei carabinieri, il giovane ha perso il controllo del mezzo. Il passeggero 19 enne, per le ferite riportate, è stato trasportato all'ospedale Di Venere di Bari in codice rosso. Non risultano coinvolti altri veicoli. I rilievi necessari a ricostruire la dinamica sono delegati ai carabinieri.

