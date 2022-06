Lecce: picchiava sua mamma, arrestato un 22enne

Una storia di violenza fisica tra mamma e figlio finisce con l’arresto di un 22enne della provincia di Lecce in Puglia. La donna ormai stanca delle violenze subite ha chiamato i carabinieri. La donna sarebbe anche arrivata a lasciare casa per trovare riparo per strada.

Il figlio secondo le dichiarazioni rese dalla madre, 42enne, più volte avrebbe alzato le mani. La donna all’ arrivo dei carabinieri presentava vistosi segni riconducibili a colpi subiti. Lividi e ferite su diverse zone del corpo.

