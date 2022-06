Lecce, controlli bonus cultura: accertati illeciti

I finanzieri hanno effettuato una attività ispettiva in una società della provincia di Lecce per accertare l'eventuale indebita percezione del "bonus cultura" negli anni 2016, 2017 e 2018. I militari della tenenza di Maglie hanno constatato che la società nel 2017 e nel 2018 avrebbe effettuato vendite di beni non previsti per il riconoscimento del suddetto "bonus" come computer, tablet, smartphone e tv, consentendo l'indebito accesso al beneficio da parte di oltre 2.500 persone residenti non solo nei comuni della provincia di Lecce, ma anche in altri del territorio regionale e nazionale. Sarebbero state svolte vendite non contemplate dalla normativa per un valore complessivo di quasi un milione di euro. I risultati dell'attività sono stati comunicati al ministero della Cultura che ha proceduto nei confronti dell'attività commerciale alla cancellazione cautelare dall'elenco degli esercenti "18APP", alla revoca delle credenziali alla piattaforma, alla sospensione dei pagamenti residui e al recupero delle somme indebitamente percepite.

© Riproduzione riservata