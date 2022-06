Incidente frontale sulla Statale 16, scontro tra due auto tra San Severo e Foggia

Un impatto devastante, che ha distrutto le due vetture. Per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate frontalmente sulla Statale 16, nel tratto che collega San Severo a Foggia. Nel sinistro sarebbero stati coinvolti altri due veicoli. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso e i sanitari del 118 oltre alla Polizia di Stato, quella Locale e i carabinieri. La Statale è rimasta chiusa al traffico per un po' di tempo in entrambe le direzioni per permettere alla Polizia di effettuare i rilievi.

