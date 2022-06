Crolla parte di una villetta in ristrutturazione a Mesagne, operaio in codice rosso

Un giovane operaio è stato trasportato al Perrino: è la conseguenza di un incidente sul lavoro. Il malcapitato si trova in codice rosso. E' accaduto nella mattinata di oggi, giovedì 30 giugno 2022, a Mesagne. Precisamente, in un cantiere in via San Vito. Gli operai di una ditta stavano eseguendo lavori di ristrutturazione presso una villetta. Stando alle prime informazioni, sarebbe crollato un muro. L'operaio è rimasto schiacciato. Sono stati subito allertati i soccorsi. Sul posto, polizia locale di Mesagne, carabinieri, agenti del commissariato, vigili del fuoco e Spesal.

Il giovane è stato soccorso e trasportato presso l'ospedale Perrino. E' in codice rosso. Stando a quanto si apprende, sarebbe vigile, ma comunque le sue condizioni sono sotto osservazione costante. Lo Spesal dovrà ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

