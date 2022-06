Caso Haggis, il legale della 28enne: "Lui avrà modo riflettere e replicare"

Paul Haggis "ha partecipato con molta attenzione, ho visto che prendeva appunti e sicuramente avrà modo poi nei prossimi giorni di riflettere sulle dichiarazioni della ragazza ed eventualmente di replicare ancora. So che ha già fatto un interrogatorio, siamo curiosi di leggere cosa ha detto". A riferirlo è stato l'avvocato della presunta vittima di violenza sessuale, Claudio Strata, al termine dell'incidente probatorio nel Tribunale di Brindisi Claudio Strata, rispondendo alla domanda dei cronisti sulle versioni contrastanti di accusatrice e accusato, il legale della 28enne ha poi aggiunto che "noi non conosciamo la versione di Haggis se non attraverso quello che abbiamo letto sui giornali. Non sappiamo assolutamente nulla della versione di Haggis, abbiamo potuto semplicemente avere i primi atti, cioè la denuncia, l'annotazione della polizia, i certificati medici, le dichiarazioni del personale dell'hotel e quindi loro avevano anche un vantaggio da questo punto di vista".

