Andria, accusa un malore e perde il controllo dell'auto che finisce contro un muro

Avrebbe accusato un malore il conducente dell'auto finita nel pomeriggio contro un muretto ad Andria, lungo la strada che conduce al santuario del Santissimo Salvatore. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale di Andria in condizioni comunque non gravi. Sul posto 118, Polizia locale e carro attrezzi per la rimozione del veicolo incidentato.

Fortunatamente il conducente era solo in auto e, nel perdere il controllo del mezzo, non ha urtato altri veicoli in marcia. La probabile causa del sinistro, un malore dovuto al caldo torrido.

