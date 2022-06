Rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia: gli eletti

In seguito alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia, tenutesi a distanza nei giorni 15 e 16 giugno scorsi, risultano eletti i seguenti ingegneri: Stefano Torraco (FOGGIA), Erminia Amorico (FOGGIA), Elisabetta Palumbo (MANFREDONIA), Rosa Dilillo (FOGGIA), Claudio Pizzicoli (APRICENA), Roberto Salice (FOGGIA), Gianpaolo Orsitto (LUCERA), Edooardo Lancione (FOGGIA), Maria Francesca Bonito (CERIGNOLA), Saverio Pio Longo (SAN Giovanni Rotondo), Antonio Ciavarella (SAN Severo), Lucio Surgo (FOGGIA), Alessandra Amoroso (FOGGIA), Arturo Placido (FOGGIA), Daria Cardillo (PIETRAMONTECORVINO).

Il consiglio neoeletto ha deliberato l’assegnazione delle cariche istituzionali come di seguito: Presidente: Ing. Stefano Torraco, Segretario: Ing. Arturo Placido, Tesoriere: Ing. Lucio Surgo, Vicepresidente: Ing. Antonio Ciavarella. È una novità per gli Ingegneri della provincia di Foggia avere ben sei donne come membri del consiglio oltre ad una variegata rappresentativa della provincia. L’obiettivo del nuovo Consiglio dell’Ordine è prestare attenzione al territorio ed operare per la valorizzazione e l’arricchimento della nostra terra.

