Dossier Mare Monstrum, Puglia terza nella classifica del mare illegale

«La Puglia è terza in Italia nella classifica del mare illegale, con 6032 illeciti accertati che significano 7 infrazioni per ogni chilometro di costa». Lo afferma Legambiente nel rapporto «Mare monstrum 2022», rilevando che «soltanto grazie a Capitanerie di porto e procure sono emersi problemi ed illegalità che erano divenute normalità in determinati territori».

Primatista del cemento facile sul mare è Nardò, con 65 fascicoli nel solo 2021. Ma anche quest'anno, a Diso, i Carabinieri forestali hanno sequestrato 17 edifici su un’area di 25mila metri quadrati sottoposta a vincolo paesaggistico, con 35 indagati.

Alla fine del 2021 la titolare di uno stabilimento balneare di Porto Cesareo è stata condannata ad un anno e mezzo per avere realizzato una serie di opere abusive ad ampliamento e corredo della sua attività.

Sempre nel 2021 la Capitaneria di porto ha sequestrato un’area di 14mila metri quadrati a Pietra Egea, nel territorio di Polignano a Mare, sulla costa barese, su cui era in corso la realizzazione di alcune strutture prive di permessi.

E poi c'è il Gargano, con quello che il cigno verde chiamo «villaggio abusivo di Torre Mileto, a Lesina, fatto da migliaia di seconde case tirate su a partire dagli anni ’70, senza fondamenta e allacci, su una lingua di sabbia che divide il mare dal lago. Lì le ruspe, dopo una breve apparizione tra il 2019 e il 2020, con la demolizione di alcune villette fatiscenti, non sono più tornate».

