Due incendi in tre giorni in casa imprenditore del Salento, indagini dei carabinieri

Un nuovo incendio nell’abitazione dell’imprenditore edile di Presicce-Acquarica, nel Sud Salento, già presa di mira nella notte tra sabato e domenica. Stando a una prima ricostruzione, qualcuno, come già avvenuto qualche giorno fa, attorno all'1.30 si è intrufolato nell’abitazione di via Cesare Battisti tramite il giardino di un appartamento disabitato di via Indipendenza, servendosi di una scala. Una volta all’interno, ha dato fuoco alle stanze, causando danni per migliaia di euro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Tricase e Gallipoli insieme ai carabinieri di Presicce e della compagnia di Tricase.

Saranno le indagini delle prossime ore a fare maggiore chiarezza sulla vicenda. Nei giorni scorsi, i ladri avevano sradicato la cassaforte dell’abitazione e, aprendola con una levigatrice orbitale conosciuta meglio con il nome di flessibile, avevano generato un incendio. Nella cassaforte non avevano trovato nulla, il bottino era consistito in qualche gioiello arraffato in casa. Ora, a distanza di pochissimo tempo, un nuovo rogo ai danni della stessa abitazione e dello stesso imprenditore.

