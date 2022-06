Università: Bari, nasce dai consumatori packaging per cibo asporto

Nasce dai consumatori il packaging sostenibile per il cibo d'asporto. I laboratori di co-creazioni con i consumatori, divisi per fasce d'età, sono stati avviati nell'ambito del programma Eit Food Ris Consumer Engagement Labs, organizzati dall'Università di Varsavia e diretti dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Quest'anno il progetto ha previsto la realizzazione di laboratori destinati a tre teams: 18-29 anni, 30-64 anni e oltre i 65 anni. Ed è stato realizzato con sessioni online nel periodo da maggio a giugno 2022, con l'interazione diretta dei consumatori con i rappresentanti delle due aziende partner del progetto, Stamplast, ditta specializzata nella realizzazione di packaging su misura, e Dietamitu, servizio di consegna pasti a domicilio ideati su piani alimentari predisposti ad hoc per il cliente, con la collaborazione di nutrizionisti." Il gruppo più giovane ha pensato ad un packaging funzionale e orientato al mercato, il gruppo intermedio ha realizzato un packaging più attento alla sostenibilità ambientale, mentre il gruppo di consumatori over 65 si è come negli scorsi anni mostrato il più innovativo e fantasioso, dimostrando ancora una volta che la creatività non ha età", dice la project leader dell'università degli studi di Bari Aldo Moro, Barbara De Ruggieri. Nei prossimi mesi Stamplast e Dietamitu selezioneranno il prototipo migliore che sarà messo sul mercato nel corso del prossimo anno.

