Foggia: contrabbando carburanti e alcolici, sequestrati beni per 1,2 mln

Beni per un valore complessivo di 1,2 milioni di euro sono stati sequestrati dai finanzieri del comando provinciale di Foggia, nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla procura del capoluogo che ruota attorno al contrabbando internazionale di prodotto energetici e alcolici.La misura patrimoniale, disposta dal gip del tribunale di Foggia, riguarda 19 persone residenti tra le province di Foggia, Avellino e Napoli, nonché in Polonia e in Croazia. Le indagini sono state coordinate dall'Agenzia Europea per la collaborazione giudiziaria penale (Eurojust) "Le risultanze acquisite nel corso delle indagini avrebbero evidenziato che su Foggia e provincia fosse radicato un sodalizio criminale, con connessioni all'estero, dedito al contrabbando di prodotti energetici ed alcolici", spiegano i finanzieri in una nota. "In particolare, sarebbero stati commercializzati, in evasione di imposta gasolio agricolo in favore di soggetti privi dei prescritti requisiti; solvente/diluente per vernici di produzione estera, del tipo "thinner", destinato illecitamente all'autotrazione; alcol etilico, proveniente dalla Polonia, falsamente dichiarato come disinfettante (scortato da documentazione ideologicamente falsa), ma destinato all'uso alimentare, quindi assoggettabile ad imposta", proseguono.

