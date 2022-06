Foggia, catturato latitante: era in una villetta al mare a gustare una grigliata

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Foggia lo hanno rintracciato mentre si gustava una grigliata con i parenti. Era ricercato da diversi mesi perché deve scontare una pena a 5 anni e 8 mesi di reclusione e a una multa di 20.750 euro per spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di armi clandestine, ricettazione, detenzione abusiva di armi, furto aggravato e continuato.

In manette è finito A.C., 35 anni, pregiudicato. I militari, grazie anche al supporto dello Squadrone Eliportato 'Cacciatori di Puglia' e del Nucleo elicotteri di Bari, lo hanno scovato in località 'Schiapparo' nel territorio del comune di Lesina. Si nascondeva in una villetta anonima immersa nel verde, a breve distanza dalla spiaggia. L'intervento dei carabinieri è avvenuto in pieno giorno, mentre il ricercato e i suoi ospiti erano a tavola nel bel mezzo di una tipica grigliata estiva. L'uomo, al momento dell'irruzione dei carabinieri nella villetta, ha tentato un rocambolesco tentativo di fuga cercando di scavalcare il muro di cinta per sottrarsi alla cattura ma è stato acciuffato e arrestato.

