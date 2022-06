Dodicenne annegato nel Foggiano, lutto cittadino per i funerali a Stornarella

Lutto cittadino, oggi, a Stornarella, nel Foggiano, dove si svolgeranno i funerali di Adam, il ragazzo di 12 anni annegato il 14 giugno scorso in una piscina. Le esequie si svolgeranno oggi alle 18, 30 sul sagrato della chiesa Beata Vergine Santa Maria della Stella. Il sindaco del centro foggiano, Massimo Colia, ha proclamato per oggi il lutto cittadino disponendo anche, dalle 18.30 alle 19.30, la chiusura di tutte le attività commerciali e imprenditoriali cittadine. «Oggi per onorare la memoria di Adam - ha detto il primo cittadino - Stornarella si fermerà durante la celebrazione del funerali».

Il 14 giugno scorso il bambino italiano di genitori senegalesi stava facendo un bagno con un amico in una piscina di un centro privato di Stornara, quando ha avuto un incidente. I medici del 118, intervenuti sul posto, anche con l’elisoccorso hanno trasportato il ragazzino al policlinico Riuniti di Foggia dove le sue condizioni erano apparse subito gravi. Tre giorni dopo i medici hanno dichiarato la morte cerebrale del bambino. Sulla vicenda sono ancora in corso le indagini della procura di Foggia e dei carabinieri del comando provinciale.

