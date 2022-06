Danneggiati i monopattini per la mobilità sostenibile di Bisceglie: uno è finito in mare

È finito persino in mare uno dei monopattini di città utilizzati come servizio pubblico alternativo per la mobilità sostenibile a Bisceglie. Lo ha denunciato pubblicamente il sindaco, Angelantonio Angarano, precisando che "sono sempre più numerosi danneggiamenti della flotta dei monopattini pubblici, alcuni dei quali vengono anche caricati nelle auto, altri abbandonati a 40 km dal centro cittadino e altri parcheggiati in barba alle più elementari regole del Codice della strada. Ma non ci arrendiamo - fa sapere Angarano - poiché crediamo molto nell'utilità di questo nuovo e vantaggioso sistema di mobilità sostenibile". Il primo cittadino, nel frattempo, rivolge un messaggio di solidarietà e incoraggiamento all'imprenditore Domenico Lorusso, invitandolo "a non mollare e proseguire la sua recente impresa in città".

