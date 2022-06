Ancora fuoco nel "ghetto" di Mezzanone, fortunatamente nessun ferito

A fuoco una unità abitativa nel Centro di accoglienza Carfa a Borgo Mezzanone, nei pressi di Foggia. Questa notte ha preso fuoco una unità abitativa intorno alle 5 con le fiamme che hanno avvolto un container in cui, a quanto pare, c'erano una decina di persone che fortunatamente sono riuscite a mettersi in salvo. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona. Ora le autorità preposte dovranno accertarne la natura delle fiamme. Fortunatamente non si registrano feriti e intossicati.

