Spara contro l'auto del nuovo compagno della ex: uomo ricercato a Lecce

Avrebbe sparato una sventagliata di colpi di pistola contro la Mercedes classe C di un imprenditore di 52 anni, M. M., nuovo compagno della sua ex. Il fatto si è verificato nella notte a Lecce.

L'auto era parcheggiata nei pressi dell'abitazione del proprietario in via delle Anime. La Polizia sta cercando un uomo. Si tratterebbe di una vendetta di natura passionale: nel mirino ci sarebbe la compagna dell'imprenditore. La Polizia sta cercando l'ex fidanzato della donna che non si sarebbe rassegnato alla fine della relazione. Sul posto le volanti della questura di Lecce e gli agenti della scientifica per i rilievi del caso. E' stata verificata la presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona e ascoltata la vittima.

