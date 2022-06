Caldo-killer in Puglia, un morto a Otranto e uno a Melendugno

Un turista piemontese è deceduto oggi a Otranto, nel giorno del suo 77esimo compleanno, per un improvviso malore accusato mentre si trovava sulla spiaggia antistante il resort in cui stava trascorrendo un periodo di vacanza. I soccorsi si sono rivelati vani. Sul posto sono intervenuti i militari della Guardia costiera di Otranto.

Si tratta della seconda vittima di oggi sulle spiagge salentine, in coincidenza con l’eccezionale ondata di calore segnatala anche dalla Protezione civile pugliese, con temperature previste anche oltre i 40 gradi. L’altra vittima è un turista laziale di 69 anni deceduto per un malore mentre faceva il bagno sul litorale di Torre dell’Orso, località balneare del Comune di Melendugno (Lecce).

