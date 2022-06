Bloccati in ascensore di un negozio, scoppia una violenta lite nel centro di Bari

Rimangono bloccati in un ascensore con le pareti di vetro di un negozio di abbigliamento nel centro di Bari e per liberarsi rompono le vetrate con il martelletto che era all'interno. Una volta fuori però, forse stressati anche dal gran caldo, inveiscono contro gli addetti alla sicurezza, costringendo una pattuglia della polizia ad intervenire per riportare la tranquillità. La lite è esplosa poco dopo le 20 nell'esercizio commerciale di via Sparano. A rimanere bloccate tre persone, tra cui un minore. Il trambusto ha richiamato l'attenzione di molti passanti, costringendo gli agenti addirittura a circoscrivere l'area, ma alla fine tutto si è risolto senza gravi conseguenze.

