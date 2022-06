Notte di follia a Foggia. Un'auto inseguita dalla polizia rischia di fare una strage

Un lungo inseguimento per le strade principali della città con l'auto inseguita che termina la sua folle corsa in Corso Giannone mettendo a rischio la vita di decine di persone. E' successo nella tarda serata di ieri con un'auto della polizia che ha tallonato per centinaia di metri un'auto scura che, a quanto pare, non si sia fermata ad un posto di blocco.

L'auto ha fermato la sua corsa contro due mezzi in sosta. Sul posto, insieme agli agenti della polizia, anche una pattuglia della polizia locale che dovrà ricostruire la dinamica dell'evento e le eventuali responsabilità per l'accaduto.

