Il cadavere di un uomo di 72 anni è stato rinvenuto nelle campagne tra Casalabate e Squinzano, in provincia di Lecce. I carabinieri, intervenuti sul posto su segnalazione di alcuni passanti, sono al lavoro per risalire alle cause del decesso.

Il corpo dell’uomo, originario di Squinzano, era riverso in un terreno di sua proprietà in contrada "La Badessa". Sul posto anche personale del 118

