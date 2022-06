Trani, cubi in cemento sulla battigia. Il Comune sospende i lavori sul lungomare

Cubi in cemento sulla battigia ed altre criticità: così il Comune di Trani ha ordinato la sospensione immediata dei lavori di preparazione e sistemazione di una spiaggia, con annesso montaggio di attrezzature balneari, nell’area demaniale marittima situata presso il lungomare Mongelli.

Secondo quanto ha segnalato la guardia di Finanza di Bari, le lavorazioni sarebbero avvenute in difformità rispetto al progetto presentato, con riferimento in particolare a due criticità: posizionamento di 14 blocchi in calcestruzzo lungo la battigia e modifica planimetrica delle dimensioni del chiosco bar servizi igienici e deposito attrezzature; modifica dello stato dei luoghi con apporto di materiale lapideo, livellamento dell’area detenuta in concessione con modifica delle quote esistenti, in violazione delle prescrizioni impartite con l’autorizzazione paesaggistica rilasciata nel 2018.

