Puglia, 3726 contagi nelle ultime 24 ore: 1 test su quattro è positivo

Sono 3.726 i nuovi casi di contagio da coronavirus accertati in Puglia nelle ultime ore. Si tratta del 25,6% dei 14.531 test processati. La gran parte dei nuovi malati covid è stata rilevata in provincia di Bari in cui si contano 1.112 positivi in più rispetto a ieri. Seguono per numero di nuovi contagiati, le province di Lecce con 704, Foggia con 619, Taranto con 494, Bat con 412 e Brindisi con 316. Altri 55 casi riguardano residenti fuori regione e di altri 14 non è nota la provincia di residenza. Gli attualmente positivi sono 32.917 di cui 259 ricoverati in area non critica covid (24 in più rispetto a ieri) e 10 in terapia intensiva. È una sola la vittima dell'infezione da coronavirus segnalato nel bollettino odierno che fa salire a 8.600 il totale dei decessi da inizio pandemia a oggi.

