Notte di fuoco a Fasano, tre auto incendiate nella notte

Tre auto completamente distrutte. Necessario l’intervento di due squadre dei vigili del fuoco per domare un rogo che stanotte (sabato 25 giugno) si è sviluppato in largo Stazione, a Fasano. Una delle tre vetture avvolta dalle fiamme era alimentata a metano. Questo ha reso la situazione ancora più delicata. Non semplice dunque il compito dei pompieri, intervenuti con mezzi e uomini dai distaccamenti di Ostuni e Monopoli. Tutta la zona, una volta spento l’incendio, è stata messa in sicurezza. E’ da appurare l’origine della combustione. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

© Riproduzione riservata