Foggia, gli abitanti del quartiere notano ladri d'auto. Arrestati in flagranza

All'arrivo dei militari, armati di strumenti di scasso, hanno tentato la fuga, senza riuscirci. A Foggia, due persone sono state arrestate dai militari della sezione radiomobile della compagnia dauna. I due soggetti, entrambi originari del capoluogo e già noti alle forze dell'ordine, sono stati sorpresi in via Gioberti, mentre erano intenti a rubare una autovettura in sosta. L'intervento è giunto in seguito a diverse segnalazioni giunte alla locale centrale operativa, circa la presenza di due giovani intenti ad aggirarsi tra le auto in sosta in un quartiere della città.

I militarsi si sono messi subito alla loro ricerca, raccogliendo informazioni sulle caratteristiche fisiche e accertando, successivamente, che i due avevano già forzato e cercato di asportare tre veicoli. Nel primo caso, i due erano stati sorpresi dal titolare di un esercizio commerciale. I due, però, piuttosto che desistere, avevano inveito nei suoi confronti proseguendo nel loro intento. Dopo accurate ricerche, i carabinieri sono riusciti a individuare i due giovani in via Gioberti. All'arrivo dei militari, i due, armati di strumenti di scasso, hanno tentato la fuga, senza riuscirci. Nel corso delle operazioni, uno dei due ha inveito contro i militari con fare intimidatorio.

