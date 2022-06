A fuoco ettari di macchia mediterranea sul Gargano. Sono 50 gli interventi dei Canadair

Trenta, quaranta ettari di macchia mediterranea stanno andando a fuoco dalla scorsa notte a Monte Sant'Angelo in pieno centro del Gargano. Fiamme alte anche 10 metri con alcune persone allontanate dalla propria abitazione interessata all'incendio. L'area interessata è quella di "Macchia Libera', frazione di Monte Sant'Angelo nel Foggiano.

Lavoro intenso anche dei canadair che fino a poco fa hanno effettuato oltre 50 lanci. Sul posto ci sono i vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia, gli uomini dell’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (Arif), i carabinieri forestali e i volontari della protezione civile. Situazione complicata per gli interventi da terra vista la vasta vegetazione e le fiamme che sembrano indomabili con le condizioni del vento non agevolano le operazioni di spegnimento.

© Riproduzione riservata