Puglia, budget sostegno caregiver familiare: presentazione domande fino al 21 luglio

Fino al 21 luglio è possibile presentare la domanda per accedere al 'Budget di sostegno al caregiver familiare' attraverso l'apposita piattaforma realizzata da InnovaPuglia. Per trasmettere la domanda i caregiver di disabili gravissimi devono essere provvisti di credenziali Spid livello 2 e Attestazione Isee ordinario in corso di validità necessari al fine di generare il proprio codice famiglia. L'importo erogabile a ciascun beneficiario ammesso è pari ad 1.000 euro una tantum e sarà corrisposto dagli ambiti territoriali ai beneficiari individuati in esecuzione dell'avviso. La dotazione finanziaria complessiva è di 6.013.666,43 euro. Sarà pubblicato nelle prossime settimane anche l'avviso pubblico per la presentazione delle domande per l'inserimento nel registro dei caregiver familiari.

