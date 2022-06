Lecce, operaio grave dopo la caduta da un ponteggio

Incidente sul lavoro a Merine, frazione del comune di Lizzanello (Lecce), dove operaio edile di 59 anni, che lavorava su un ponteggio posizionato a circa tre metri di altezza, è precipitato rimanendo gravemente ferito. E’ stato trasportato in ospedale in codice rosso. L’incidente è avvenuto in via delle Camelie, dove sono intervenuti i sanitari del 118. Martedì scorso, un operaio di 72 anni, è morto nell’ospedale Vito Fazzi di Lecce a seguito di un incidente avvenuto in un cantiere allestito in via Parini, nel capoluogo salentino.

© Riproduzione riservata