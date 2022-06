Abusi sessuali su una minorenne: arrestato un 51enne di Altamura

Violenza sessuale e pornografia minorile: con queste accuse i carabinieri di Altamura hanno arrestato e condotto in carcere un 51enne della stessa città, in esecuzione di un provvedimento firmato dal Gip di Bari su richiesta della locale Procura.

L'uomo avrebbe abusato sessualmente di una ragazza minorenne, conosciuta nell’ambito di rapporti inter familiari, ed avrebbe prodotto ed occultato materiale pedopornografico.

Le indagini erano partite ad aprile 2021, quando i genitori della minore denunciarono ai carabinieri che la figlia fosse oggetto di attenzioni a sfondo sessuale da parte dell’indagato, cui la minore, all’epoca, forniva la propria collaborazione nell’attività lavorativa.

Lo sviluppo delle indagini ha consentito agli inquirenti di acquisire gravi indizi di colpevolezza sul conto dell’uomo, che avrebbe costretto la minore a subire atti sessuali e rivolto le sue attenzioni anche nei confronti di altre tre minorenni.

Utili elementi a conforto si sono trovati all’interno di pc ed altri supporti informatici in uso all’indagato, sui cui dischi rigidi sono state rinvenute numerose foto scattate attraverso microcamere che l’uomo avrebbe posizionato nelle stanze da bagno del luogo di lavoro e dell’abitazione.

