Originario di Locorotondo il ciclista 33enne travolto e ucciso da una volante a Torino

È di Locorotondo lo sfortunato ragazzo deceduto ieri a Torino, investito mentre era in sella alla sua bicicletta da una volante della polizia. La dinamica dello scontro è ancora da chiarire. Francesco Convertini aveva 33 anni. Dopo l'impatto le sue condizioni sono apparse subito disperate. Vani i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori del 118 giunti sul posto. A Torino, Francesco aveva intrapreso una promettente carriera da designer. Appassionato di autocostruzione, era impegnato nell'allestimento di musei e fiere d'arte. Il tragico incidente è avvenuto nella serata di ieri in corso Regina Margherita, intorno alle 20.30. Secondo gli accertamenti il 33enne stava attraversando la strada nei pressi del sottopasso di piazza della Repubblica, in zona Porta Palazzo. L'auto della Polizia, che trasportava oltre a due poliziotti anche un uomo fermato per accertamenti, ha urtato Convertini che è caduto rovinosamente a terra. Un impatto violentissimo con l'asfalto che non gli ha lasciato scampo. Il 33enne è praticamente morto sul colpo. Nonostante i numerosi tentativi di rianimazione per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale che ha effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Secondo alcune testimonianze sembra che la Volante avesse i lampeggianti accesi, ma la sirena spenta. Da accertare anche se il semaforo di corso Regina Margherita al momento dell'impatto, fosse funzionante.

