Foggia, un torneo interforze per ricordare Francesco Positano

Per la prima volta in Italia un quadrangolare tra i Sindacati di Esercito, Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza!

L'Associazione Sindacale Libera Rappresentanza dei Militari, in collaborazione con i coniugi Positano e con la preziosa partecipazione di S.A.P. , N.S.C. e USIF ha organizzato un evento, primo nel suo genere, presso il campo sportivo in Foggia titolato al collega Francesco Positano, caduto in Afghanistan mentre svolgeva il suo servizio per la Patria.

L'iniziativa, commenta il Segretario Generale del Sindacato L.R.M. Esercito Marco Votano, organizzata dal Comitato Regionale della Puglia, ricade nel dodicesimo anniversario dalla scomparsa del giovane Francesco che sarà ricordato, come ogni anno dai propri genitori, con apposito trigesimo.

All'evento, che si svolgerà questa sera alle 19 al centro sportivo Positano, saranno presenti autorità locali e nazionali, ma ciò che più conta, fanno sapere dal Comitato Regionale della Puglia, sarà la presenza della memoria collettiva nei riguardi di un fratello in armi oggi non più fra di noi.

© Riproduzione riservata