Controlli su bici elettriche modificate: a Cerignola 7 sequestri e multe per 50 mila euro

Tre ore di verifiche a tappeto, 21 mezzi a pedalata assistita controllati, 7 dei quali sequestrati e verbali per complessivi 50mila euro. È questo il resoconto dell’attività di monitoraggio del territorio compiuto in seguito all’ordinanza del sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, sul transito selvaggio di bici e monopattini elettrici nel centro cittadino.

Gli agenti del Corpo di Polizia Locale, uomini della Polizia di Stato e il Gruppo specializzato nel controllo circolante della Direzione Generale territoriale Motorizzazione del Sud hanno dato vita a una operazione congiunta per verificare la regolarità tecnica dei mezzi controllati. Per le operazioni di verifica, e per accertare eventuali manomissioni, la Motorizzazione Civile ha messo a disposizione un “camper officina” in Piazza Duomo dotato di attrezzature elettroniche per svolgere i test tecnici e scovare irregolarità.

