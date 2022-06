Canosa di Puglia, danno erariale: sequestro preventivo ad una società

La Guardia di Finanza di Barletta, ha sottoposto a sequestro preventivo per equivalente, di una somma di 183.782 euro nei confronti di una società di Canosa di Puglia, per omesso versamento all’erario delle ritenute dovute sulla base della dichiarazione annuale presentata.

La Procura della Repubblica di Trani ha chiesto ed ottenuto dal Gip l'applicazione della misura, quale “pretesa erariale”, delle somme depositate sui conti correnti e depositi bancari, sulle quote societarie, sui beni immobili e sui beni mobili registrati per il predetto ammontare che ha raggiunto la totale capienza dell’importo sottratto al Fisco.

Gli accertamenti dlele Fiamme gialle hanno permesso di individuare cospicue disponibilità finanziarie ed un immobile di pregio da sottoporre a sequestro preventivo per concorrere al valore della somma non versata all'erario.

