Trani, roghi nelle campagne. Allarme diossina sui social

Un odore acre di bruciato si è diffuso in quasi tutto il territorio comunale di Trani durante la tarda serata e notte di ieri. Vibranti le proteste sui social, dove non si è esitato a parlare di diossina invocando interventi a tutela della salute pubblica. A determinarlo, secondo quanto si è appreso, una serie di roghi in varie zone dell'agro di Trani, e segnatamente lungo il litorale di ponente, in via Andria ed in via Monte d'Alba.

Hanno preso fuoco prevalentemente le stoppie, ma insieme con quelle anche tubazioni dei sistemi di irrigazione delle coltivazioni, che gli operatori agricoli avevano sostituito con nuove lasciandole ammassate nei terreni. Il mancato rispetto della scadenza del 15 giugno per arare e bonificare i fondi ha fatto sì che, dunque, si siano determinati questi incendi sparsi, per spegnere quali sono giunti sul posto i vigili del fuoco.

L'assessore all'ambiente, Pierluigi Colangelo, ha personalmente setacciato le zone, le ha individuate e ha così permesso ai pompieri di intervenire in maniera precisa su luoghi già segnalati. Anche all'alba di oggi si notavano i resti dei focolai della notte. L'odore acre può essere stato causato, dunque, dalla combustione di plastica e altri rifiuti gettati nei campi, che potrebbero avere sprigionato una comunque minima quantità di sostanze nocive spinte dal vento verso il territorio comunale.

